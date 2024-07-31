Определился победитель мужского триатлона на Олимпиаде

Британский спортсмен Алекс Йи выиграл триатлон на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Он преодолел три этапа (плавание, велосипед и бег) за 1 час 43 минуты 33 секунды.

На втором месте оказался представитель Новой Зеландии Хэйден Уайлд, а замкнул тройку лучших французский триатлонист Лео Бержер.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее определилась победительница женского триатлона на Олимпиаде.