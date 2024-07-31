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Россиянка Ласицкене восхитилась украинской чемпионкой

Россиянка Ласицкене о рекорде украинской прыгуньи Магучих: это абсолютный космос

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене восхитилась украинской атлеткой Ярославой Магучих, которая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово «лидер» — это мало. Она невероятная умничка», — заявила Ласицкене.

Магучих покорилась высота в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой из Болгарии продержалось 37 лет.

Второе место на соревнованиях заняла австралийка Никола Олислагерс, которая прыгнула на 2,01 метра. Замкнула тройку сильнейших сербка Ангелина Топич (1,98).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее определилась победительница женского триатлона на Олимпиаде.

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