Олимпийская чемпионка Мельникова выложила видео из инвалидной коляски

Российская гимнастка Ангелина Мельникова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как ее транспортируют к врачам после полученной травмы.

Мельникова снялась с Кубка России по спортивной гимнастике. Причиной такого решения послужила травма голеностопа, которую Мельникова получила на предстартовой разминке и не смогла выйти на опорный прыжок.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако на Олимпиаду-2024, несмотря на полученный в декабре 2023 года допуск от МОК, российские гимнасты не поехали.

Ранее американка Симона Байлз раскритиковала еду на Олимпийских играх.