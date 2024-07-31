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Российскому бойцу UFC запретили выступление в нескольких штатах США

Бойцу UFC Магомедову запретили выступать в нескольких американских штатах

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shara_bullet77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов получил запрет на выступление в нескольких штатах США. Об этом сообщает ТАСС.

«В нескольких штатах Шаре будет запрещено выступать. По остальным нужно будет заранее выверять все действия. Но пока Шара будет выступать на Ближнем Востоке», — заявил источник в команде российского спортсмена.

Причиной запрета для Магомедова послужило состояние его здоровья, отмечается, что вопрос касается зрения бойца.

22 июня 2024 года российский боец одержал победу над бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он отправил соперника в нокаут в третьем раунде. На поединок Магомедов вышел без российского флага, а после своей победы объяснил, почему так поступил.

«Шара Буллет» провел в UFC до этого только один бой, одолев в октябре 2023 года Бруно Силву единогласным судейским решением. Всего на его счету в единоборствах 13 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Магомедов разнес открытие Игр.

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