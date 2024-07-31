Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американка Байлз раскритиковала еду на Олимпийских играх

Американская гимнастка Байлз усомнилась в качестве еды на Олимпиаде

close
100%
Mike Blake/Reuters

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз усомнилась в качестве еды в олимпийской деревне в Париже. Ее слова приводит RMC Sport.

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», — заявила она.

С Байлз согласилась ее партнерша по сборной Хезли Ривера.

«Я не думаю, что еда здесь очень хорошая. Хотя французская кухня должна быть хорошей. Не уверена, что нас здесь кормят лучшим», — сказала Ривера.

30 июля женская сборная США вместе с Байлз и Риверой выиграла гимнастическое командное многоборье на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, что сделало Байлз пятикратной олимпийской чемпионкой.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов. Часть из них уже завершила выступление в Париже — пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Ранее в МИД РФ заявили о цинизме МОК из-за заявления по Палестине и Израилю.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами