Американка Байлз раскритиковала еду на Олимпийских играх

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз усомнилась в качестве еды в олимпийской деревне в Париже. Ее слова приводит RMC Sport.

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», — заявила она.

С Байлз согласилась ее партнерша по сборной Хезли Ривера.

«Я не думаю, что еда здесь очень хорошая. Хотя французская кухня должна быть хорошей. Не уверена, что нас здесь кормят лучшим», — сказала Ривера.

30 июля женская сборная США вместе с Байлз и Риверой выиграла гимнастическое командное многоборье на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, что сделало Байлз пятикратной олимпийской чемпионкой.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов. Часть из них уже завершила выступление в Париже — пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Ранее в МИД РФ заявили о цинизме МОК из-за заявления по Палестине и Израилю.