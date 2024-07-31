Итальянская чемпионка расстроена из-за отсутствия россиянок на Олимпиаде

Шестикратная олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах итальянка Валентина Веццали заявила, что ей грустно от того, что на Олимпийских играх в Париже весь подиум оказался североамериканским. Ее слова приводит La Repubblica.

«Очень больно видеть, даже заставляет задуматься, женский подиум рапиристок полностью североамериканский: две американки и одна канадка. И не было россиянок, не хватало сильной Инны Дериглазовой. Я уважаю всех, но это кощунство», — заявила она.

На Олимпиаде золото завоевала американка Ли Кифер, серебро — ее соотечественница Лорен Скраггс, бронзу — канадка Элеанор Харви.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов. Часть из них уже завершила выступление в Париже — пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Ранее в МИД РФ заявили о цинизме МОК из-за заявления по Палестине и Израилю.