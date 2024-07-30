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«Опозорили всю страну»: в Госдуме резко высказались о качестве воды в Сене

Депутат Журова заявила, что во Франции опозорились из-за проблем с водой в Сене

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала безалаберными летние Олимпийские игры — 2024 в Париже из-за проблем с водой в реке Сена, из-за которых не могут пройти соревнования по триатлону. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Представители Франции на презентации перед членами МОК говорили, что очистят воду в Сене. Еще не факт, что на них не заведут уголовное дело за невыполненный заказ. Они же потратили на это огромные деньги. Но в итоге они опозорили свою страну», — заявила Журова.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Отмечается, что перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде.

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Олимпиада 2024
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