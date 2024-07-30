Трансперсоны выступят на женском турнире по боксу на Олимпиаде

Боксеры Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин с Тайваня, дисквалифицированные на чемпионате мира 2023 года из-за проваленного гендерного теста, получили допуск к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщил представить Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс Daily Mail.

«В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», — заявил он.

Хелиф и Юйтин получили дисквалификацию на чемпионате мира, который прошел в марте 2023 года. Турнир проходил под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), руководителем которой является россиянин Умар Кремлев.

Международный олимпийский комитет после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов. Часть из них уже завершила выступление в Париже — пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Ранее российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде.