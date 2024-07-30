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В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады

Пятерых участников Олимпийских игр — 2024 обокрали в Париже

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Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже произошла серия краж у участников летних Олимпийских игр — 2024. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

По информации источника, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

До этого, 26 июля, стало известно, что в Париже также обворовали легенду бразильского футбола и бывшего главного тренера ЦСКА Зико. У него украли чемодан, в котором находились лежали бриллианты, часы Rolex, колье и наличка. Общий ущерб составил $540к. 25 июля полузащитник олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой грабителей в Париже. Об этом сообщил в интервью TyC Sports главный тренер южноамериканцев Хавьер Маскерано после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Марокко.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее МОК отказался вмешиваться в конфликт Палестины и Израиля.

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