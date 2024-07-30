Эрдоган заявил, что внучка просила его не ехать на открытие ОИ из-за ЛГБТ-пропаганды

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился, что глава Франции Эммануэль Макрон приглашал его посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, однако он отказался. Его слова приводит РИА Новости.

«Моя 13-летняя внучка сказала мне «дедушка, не едь туда». Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Она показала мне видео из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Хорошо, внучка, я не поеду» - сказал я ей», — рассказал Эрдоган, выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее МОК отказался вмешиваться в конфликт Палестины и Израиля.