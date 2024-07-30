Российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде

Аккредитации репортеров из России на Олимпийских играх в Париже лишены упоминания России. Об этом сообщил корреспондент издания «Спорт-Экспресс» после получения соответствующего документа в пресс-центре Олимпиады.

На летних Олимпийских играх в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, после названия издания шла аббревиатура RUS. На аккредитациях в Париже указано INO, что, предположительно, может означать нейтральный статус. Сотрудники пресс-центра не смогли объяснить, как расшифровываются эти буквы.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Всего на Олимпиаду в Париж приехали 15 российских спортсменов, часть из них уже завершила выступление пловец Евгений Сомов, теннисисты Екатерина Александрова, Елена Веснина и Павел Котов, а также велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Ранее актер, сыгравший голого синего бога на открытии Игр, извинился за свою роль.