Украинку Харлан похвалили за объятия с уроженкой России

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев положительной оценил поступок украинской саблистки Ольги Харлан, которая на летних Олимпийских играх — 2024 обняла уроженку России Анну Башту. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Руководители спорта Украины призывают не подавать руку, не фотографироваться с уроженцами России. Харлан сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец. Соперников нужно уважать не по национальному признаку, а по человеческому», — заявил Свищев.

Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан, после их поединка на летних Олимпийских играх — 2024. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 15:6.

Башта — уроженка города Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года, после чего сменила сборную и начала выступать под флагом Азербайджана. В 2022 году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира.

Всего на Олимпийских играх в Париже выступают 15 российских атлетов под нейтральным флагом. При этом никто из них не принимает участие в фехтовальных турнирах.

Ранее объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове.