Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинку Харлан похвалили за объятия с уроженкой России

Свищев счел правильным поступок украинки Харлан, которая обняла уроженку России

close
100%
Paris 2024

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев положительной оценил поступок украинской саблистки Ольги Харлан, которая на летних Олимпийских играх — 2024 обняла уроженку России Анну Башту. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Руководители спорта Украины призывают не подавать руку, не фотографироваться с уроженцами России. Харлан сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец. Соперников нужно уважать не по национальному признаку, а по человеческому», — заявил Свищев.

Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан, после их поединка на летних Олимпийских играх — 2024. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 15:6.

Башта — уроженка города Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года, после чего сменила сборную и начала выступать под флагом Азербайджана. В 2022 году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира.

Всего на Олимпийских играх в Париже выступают 15 российских атлетов под нейтральным флагом. При этом никто из них не принимает участие в фехтовальных турнирах.

Ранее объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами