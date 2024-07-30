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Новый клуб Миранчука назвали одним из самых развитых в США

Новый клуб россиянина Миранчука назвали одним из самых развитых в США

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Его слова приводит «Чемпионат».

«Я считаю переход в «Атланту» верным и умным шагом со стороны Алексея Миранчука. Во-первых, он будет одним из лидеров в «Атланте». Во-вторых, много внимания и инвестиций направлено на футбол в США накануне ЧМ-2026. Это создает хорошую атмосферу, чтобы там играть и жить. «Атланта» — один из самых развитых клубов в стране. Их средняя посещаемость — 69 тысяч зрителей за матч. Желаю Алексею максимальных успехов в новом клубе!» — заявил Цорн.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты», где выступал с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее бывший тренер «Анжи» поддержал возможный переезд Миранчука в США.

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Футбол. Чемпионат Италии
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