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Вторая ракетка мира сенсационно проиграла на Олимпиаде

Вторая ракетка мира Гауфф сенсационно проиграла Векич на Олимпиаде

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Reuters

Вторая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в матче третьего круга одиночного разряда летних Олимпийских игр — 2024.

Встреча, которая продолжалась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (9:7), 6:2.

Хорватская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Гауфф ни одного эйса, семь двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).

В следующем раунде Векич сыграет с победительницей противостояния между Мартой Костюк и Марией Саккари.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Мирра Андреева высказалась по поводу жары на ОИ.

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