Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Ростова» заявил, что никогда не чувствовал себя небезопасно в России

Экс-футболист «Ростова» Бут: в России ни разу не чувствовал себя небезопасно

close
100%
Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший футболист «Ростова» южноафриканец Мэттью Бут заявил, что никогда не чувствовал себя плохо в России. Слова экс-игрока приводит Sport24.

«Убежден, что спорт и политику нельзя смешивать. За всё время в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно или как-то плохо. Даже когда в 2022-м году ситуация в мире поменялась, вопрос о том, чтобы больше никогда не приезжать в Россию, вообще не стоял», — заявил Бут.

Футболист добавил, что его окружение никогда не отговаривало его от поездок в Россию, а наоборот, им самим было интересно узнать о стране.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бут выступал в составе «Ростова» и «Крыльев Советов». За команду из Ростова-на-Дону он провёл 61 матч, в которых ему удалось один раз забить и отдать четыре голевых передачи. За самарцев отыграл 120 встреч, забил семь мячей и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что марокканский футболист может перейти в московское «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами