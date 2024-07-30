Экс-футболист «Ростова» заявил, что никогда не чувствовал себя небезопасно в России

Бывший футболист «Ростова» южноафриканец Мэттью Бут заявил, что никогда не чувствовал себя плохо в России. Слова экс-игрока приводит Sport24.

«Убежден, что спорт и политику нельзя смешивать. За всё время в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно или как-то плохо. Даже когда в 2022-м году ситуация в мире поменялась, вопрос о том, чтобы больше никогда не приезжать в Россию, вообще не стоял», — заявил Бут.

Футболист добавил, что его окружение никогда не отговаривало его от поездок в Россию, а наоборот, им самим было интересно узнать о стране.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бут выступал в составе «Ростова» и «Крыльев Советов». За команду из Ростова-на-Дону он провёл 61 матч, в которых ему удалось один раз забить и отдать четыре голевых передачи. За самарцев отыграл 120 встреч, забил семь мячей и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что марокканский футболист может перейти в московское «Динамо».