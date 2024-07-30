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Эксперт: ни Соболев, ни Барко не вытащат «Спартак»

Экс-игрок сборной СССР Ловчев заявил, что «Спартак» спасет только командная игра

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что «красно‑белые» смогут добиться хороших результатов лишь при игре всей команды, а не только звездных футболистов. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Сейчас ни Соболев, ни Барко не вытащат «Спартак». «Спартак» может вытащить только команда. Здесь выдающихся игроков нет, нужна игра целой команды, — заявил бывший футболист.

Встреча, которая состоялась 28 июля, завершилась со счетом 3:1. «Спартак» после двух туров имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Ранее Соболев отказался от перехода в «Локомотив».

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