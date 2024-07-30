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Организаторы Олимпиады не могут продать билеты на церемонию закрытия

Организаторы ОИ не могут реализовать билеты на церемонию закрытия

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Pawel Kopczynski/REUTERS

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже не могут продать билеты на церемонию закрытия. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Самые дешевые билеты стоят €45. Также в продаже есть билеты других категорий за €600, €1100 и €1600.

Церемония закрытия пройдет 11 августа на арене «Стад де Франс». Сценарий готовили те же постановщики, что и для церемонии открытия Игр. Мероприятие, состоявшееся 26 июля на реке Сене, было раскритиковано за плохую организацию, а также за некоторые сцены, например, пародию на библейский сюжет «Тайная вечеря». Официальные лица государства утверждали, что остались довольны церемонией, а организационный комитет позже принес извинения.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Нагорный заявил, что Россия могла бы иметь шанс на золото ОИ-2024 в спортивной гимнастике.

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