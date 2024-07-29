Лунев одним словом описал старт «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает удачным старт команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, он был бы еще лучше, если бы ему удалось дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности.



«Старт сезона удачный, но хотелось бы «на ноль» в этих играх отыграть. Шесть очков из шести возможных — отличный результат» — заявил вратарь.

Встреча с «Локомотивом», которая состоялась 27 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1. Победный мяч в составе бело-голубых по ходу второго тайма забил Милан Майсторович.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел».

После первых двух туров динамовцы идут на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Лунев разобрал эпизод с пропущенным мячом в игре с «Локомотивом».