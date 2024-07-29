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Лунев разобрал эпизод с пропущенным мячом в игре с «Локомотивом»

Лунев заявил, что мог сыграть немного иначе в моменте с голом «Локомотива»

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Софья Сандурская/ТАСС

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в эпизоде с пропущенным голом в матче второго тура чемпионата России против столичного «Локомотива» мог бы сыграть немного иначе и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Думаю, что я мог бы чуть быстрее сыграть на выходе, потому что по ощущениям мне казалось, что это можно было сделать. Надо пересмотреть эпизод и разобраться», — заявил вратарь.

Встреча с «Локомотивом», которая состоялась 27 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1. Победный мяч в составе бело-голубых по ходу второго тайма забил Милан Майсторович.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел».

После первых двух турах динамовцы идут на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Лунев рассказал, как проходит его адаптация в «Динамо».

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