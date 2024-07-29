«Не было желания шокировать»: директор открытия Игр-2024 о церемонии

Директор церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже Тьерри Ребуль заявил, что программа мероприятия не согласовывалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова приводит RMC Sport.

«Мы хотели рассказать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода включает в себя свободу творчества. Не было никакого желания шокировать», — заявил он.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее глава Греческой церкви назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения.