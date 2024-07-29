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Вылетевшая с Игр российская теннисистка заявила о завершении карьеры

Чемпионка Рио-2016 Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере

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Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка — 2016 Елена Веснина после поражения на летних Олимпийских играх — 2024 заявила, что больше не выступит на Олимпиаде. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Это моя последняя Олимпиада. Это мой последний сезон. У меня – точно. А Катя еще должна играть и играть», — заявила Веснина.

29 июля Веснина в паре с Екатериной Александровой проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой. Матч, который продолжался 1 час 46 минут, завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10. Во втором круге Мухова и Носкова сыграют с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Действующими победительницами Олимпиады в парном разряде являются чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее во Франции назвали искусством церемонию открытия Олимпиады.

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