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Джокович оценил победу над Надалем

Джокович назвал очень тяжелым матч против Надаля на Олимпиаде

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Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович назвал очень тяжелым матч против испанца Рафаэля Надаля на летних Олимпийских играх — 2024 и отметил, что доволен тем уровнем, который продемонстрировал. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Это была очень тяжелая встреча: решающий гейм при счете 4:4, мы играли его уже с несвежими мячами, я сделал попытку на его подаче, после чего сам подавал новыми. Я хорошо справился с двумя последними подачами, но это был очень… очень напряженный матч, особенно во втором сете», — заявил Джокович в интервью на корте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 43 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Олимпийских игр сербский теннисист сразится с победителем противостояния между Домиником Кёпфером из Германии и итальянским спортсменом Маттео Арнальди.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее Надаль назвал Джоковича более конкурентноспособным, чем он сам.

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Олимпиада 2024
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