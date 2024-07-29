Валуев объяснил провалы российских спортсменов на Олимпиаде

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил, с чем связаны низкие результаты российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры, и они правильно сделали. Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия – оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду», — заявил он.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего на Играх выступают 15 российских спортсменов.

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