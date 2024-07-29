Российский теннисист вышел в третий круг Олимпиады

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу во втором круге одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Российский спортсмен одолел представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:1).

За время матча Сафиуллин реализовал два брейк-пойнта из двух возможных и выполнил одну подачу навылет. Его соперник успел допустить одну двойную ошибку.

В следующем раунде российский теннисист сразится с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Нидерландов Таллоном Грискпором.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Медведев обвинил МОК в продажности.