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Джокович одолел Надаля на Олимпиаде

Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпийских игр

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Kai Pfaffenbach/REUTERS

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля во втором круге одиночного разряда на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Встреча, которая продолжалась 1 час 43 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Олимпийских игр сербский теннисист сразится с победителем противостояния между Домиником Кёпфером из Германии и итальянским спортсменом Маттео Арнальди.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Надаль назвал Джоковича более конкурентноспособным, чем он сам.

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