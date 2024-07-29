Теннисистки Александрова и Веснина вылетели с Олимпиады

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина потерпели поражение в первом круге парного разряда олимпийского турнира.

Россиянки уступили представительницам Чехии Каролине Муховой и Линде Носковой.

Матч, который продолжался 1 час 46 минут, завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10. Во втором круге Мухова и Носкова сыграют с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Действующими победительницами Олимпиады в парном разряде являются чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал оргкомитет Олимпиады подлецами и позорниками.