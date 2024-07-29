Губерниев о качестве воды в Сене: может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать?

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев призвал в своем Telegram-канале обсуждать не грязную воду в Сене, а реки России.

«А нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны?» — написал Губерниев.

Второй тренировочный заплыв триатлонистов на парижской Олимпиаде был отменен из-за плохого качества воды в Сене.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Свищев обвинил оргкомитет Олимпиады во вредительстве.