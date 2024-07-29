Теннисист Алькарас об Олимпиаде: все должно быть по-другому

Испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича, который раскритиковал правила олимпийского турнира в мужском одиночном разряде, передает ABC.

Согласно правилам турнира, британца Энди Маррея, который снялся с турнира в мужском одиночном разряде, заменил австралиец Мэттью Эбден. Представитель Австралии не играл в одиночном разряде с 2022 года.

«Это сложное правило. Я считаю, что следующий игрок в рейтинге заслуживает играть на Олимпиаде, если кто-то снимается с турнира», — сказал Алькарас.

В середине июля Алькарас одержал победу над Джоковичем в финале Уимблдона.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее Мирра Андреева вылетела с одиночного женского турнира Олимпиады.