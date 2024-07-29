Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович остался недоволен правилами Олимпиады, согласно которым Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, передает AP News.

«Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени. Их можно было вызвать», — сказал Джокович.

В первом круге Олимпиады серб одолел Эбдена. Встреча, которая продлилась всего 53 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:1.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

14 июля сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона представителю Испании Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Джокович — семикратный чемпион Уимблдона. Всего в финал турнира он выходил десять, первый раз он уступил британцу Энди Маррею в 2013 году, остальные два финала проиграл Алькарасу — в текущем сезоне и 2023 году.

Ранее Джокович сделал заявление о своей карьере.