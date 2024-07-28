Медведев и Сафиуллин вылетели с парного турнира Олимпиады

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин не смогли пробиться во второй круг парного турнира Олимпиады, уступив в первом раунде Кевину Кравицу и Тиму Пюцу, которые представляют Германию.

Игра, которая продлилась 1 час 6 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

В одиночном разряде Медведев и Сафиуллин продолжают борьбу, выиграв свои матчи первого круга.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Мирра Андреева вылетела с одиночного женского турнира Олимпиады.