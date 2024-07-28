Захарова назвала искренним невежеством извинения за церемонию открытия Олимпиады в Париже

Извинения, которые принесли организаторы Олимпийских игр в Париже за оскорбительную церемонию открытия соревнований, продемонстрировали их искреннее невежество, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам дипломата, организаторы игр абсолютно искренни в своем невежестве и дурном вкусе, болезненности восприятия мира и диктатуре либерализма.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал извинения за скандальную церемонию открытия Игр.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на открытии Олимпиады надругались над Библией.