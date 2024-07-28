Французский пловец побил рекорд Майкла Фелпса

Французский пловец Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 400 метров комплексным плаванием, побив олимпийский рекорд, который 16 лет принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу.

Маршан проплыл дистанцию за 4 минуты 2,95 секунды, что является олимпийским рекордом. Предыдущий рекорд составлял 4 минуты 3,84 секунды. Маршан также является мировым рекордсменом с результатом 4 минуты 2,50 секунды. Это достижение покорилось Маршану в 2023 году.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее экоактивистов задержали за подготовку диверсии на Олимпиаде.