Бывшие россияне Шевченко и Грачева не смогли победить в первом круге теннисного турнира ОИ

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, который сейчас выступает за Казахстан, не смог пробиться во второй круг теннисного олимпийского турнира, уступив Якубу Меншику из Чехии — 3:6, 4:6.

Бывшая россиянка Варвара Грачева, которая представляет сейчас Францию, в первом круге Игр уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майе. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 0:6.

Грачева не завершила выступление на Олимпиаде. Она выступит в парном разряде.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее французская велогонщица потеряла сознание во время соревнований на Олимпиаде.