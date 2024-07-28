США вылетели из топ-5 медального зачета Олимпиады

Сборная Австралии сохраняет лидерство в неофициальном медальном зачете Олимпиады, завоевав четыре золота.

На втором месте располагается Южная Корея, имея в активе три золотые медали. Также у корейцев два серебра и бронза. У Китая, который замыкает тройку, три золота, серебро и бронза.

Сборная США идет на шестом месте, имея в активе золото, три серебра и две бронзы.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее россиянка Диана Шнайдер выиграла дебютный матч на Олимпийских играх.