Теннисист Котов: открытие Олимпиады оставило осадок

Российский теннисист Павел Котов признался, что церемония открытия парижской Олимпиады оставила у него осадок, передает «Матч ТВ».

«Открытие Олимпиады только оставило осадок. Но в целом было прикольно. Это очень интересный опыт. Я не смотрел открытие. Почитал новости — много что не понравилось», — сказал Котов.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на открытии Олимпиады надругались над Библией.