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Кафельников назвал сенсацией поражение Андреевой в первом круге Олимпиады

Кафельников о поражении Андреевой на ОИ: это можно отнести к разряду сенсаций

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РИА Новости

Российский теннисист Евгений Кафельников назвал сенсацией поражение россиянки Мирры Андреевой от полячки Магды Линетт в первом круге Олимпиады, передает «Спорт-Экспресс».

«Могло случиться всё, что угодно. Надо узнать у нее. Думаю, у Мирры ещё будет шанс на Олимпиаде. Все мы будем следить за её выступлениями в паре и миксте», — сказал Кафельников.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Соперницы по два раза подали на вылет, не допустили двойных ошибок, россиянка допустила 18 двойных ошибок, а полячка --16.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Андреева вылетела с одиночного женского турнира Олимпиады.

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