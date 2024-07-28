Ласицкене тремя фразами описала свое отношение к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не интересуется Олимпийскими играми, которые в это время проходят в Париже, передает ТАСС.

«Не слежу, не интересуюсь, не смотрю. Только знаю, что мой муж комментирует соревнования. Это единственное, что меня связывает с турниром», — сказала Ласицкене.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось о том, что американская компания отзовет рекламу с Олимпиады — 2024.