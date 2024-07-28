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США вылетели из топ-3 медального зачета Олимпиады

Автсралия лидирует в медальном зачете Олимпиады, США вылетели из топ-3

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Global Look Press

Сборная Австралии лидирует в неофициальном зачете Олимпиады, завоевав три золота и два серебра.

На втором месте располагается Китай, имея в активе три золота и бронзу. Замыкает тройку Южная Корея, имея в активе два золота, два серебра и бронзу.

Сборная США вылетела из топ-3 и занимает сейчас четвертое место (1-1-2).

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее оргкомитет Игр-2024 объяснил пропажу видео с церемонии открытия.

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