Свищев призвал ООН вмешаться в происходящее на Олимпиаде

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что ООН пора вмешаться в происходящее на Олимпиаде, передает ТАСС.

«Это нарушение прав человека и свободы СМИ. Думаю, что ООН пора вмешаться в то, что происходит на Играх. Думаю, пока это самая токсичная Олимпиада за последнее время», — сказал Свищев.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Медведев назвал церемонию открытия Игр позорным фрик-шоу.