В Италии назвали убожеством открытие Олимпиады

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в социальной сети X раскритиковал церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, назвав ее убожеством.

«Открытие Олимпиады, оскорбляющее миллиарды христиан по всему миру, было действительно плохим началом, милые французы. Просто убожество», — написал Сальвини.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее тренировку по триатлону отменили на Олимпиаде из-за загрязнения Сены.