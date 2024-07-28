Российский пловец Сомов высказался о своем непопадании в финал Олимпиады

Российский пловец Евгений Сомов, который не сумел отобраться в финал летних Олимпийских игр — 2024 в Париже на дистанции 100 метров брассом, признался, что доволен получением опыта на таком турнире. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Для меня это первый большой старт, первый такой опыт. Я ведь ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы не был. Считаю, что это хороший опыт. Да, расстроился, что не попал в финал. Но на последних двух Олимпиадах у нас в финал брассом тоже никто не попадал», — заявил он.

В полуфинальном заплыве Сомов показал седьмой результат.

Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта. Изначально сообщалось, что он выступит только на стометровке брассом. Однако 27 июля стало известно, что спортсмен проплывет на Олимпиаде на дистанции 50 метров кролем.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее 55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах.