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«Мир раскрыл рот и глаза закрыл»: Журова об открытии Олимпиады

Журова об открытии Игр: некоторые моменты надо смотреть с закрытыми глазами

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова критично оценила церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, отметив, что некоторые моменты можно было смотреть только с закрытыми глазами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Французы хотели во всем соригинальничать. У них это получилось. Получилось оригинально: весь мир раскрыл рот и глаза закрыл, потому что некоторые моменты нужно смотреть с закрытыми глазами даже многим взрослым», — сказала Журова.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее 55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий на Олимпиадах.

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