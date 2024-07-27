В Сербии сравнили Игры БРИКС с Олимпиадой в Париже

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о серьезной разнице в подходе к подготовке церемоний открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже и Игр БРИКС в Казани. Слова вице-премьера приводит его пресс-служба.

«Если одним событием нужно объяснить разницу и причины столкновения между цивилизацией нового Запада и цивилизацией нового Востока, то это событие – открытие ОИ в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани. <...> В Казани спортсмены — под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов», — заявил он.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26 числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Ислам Махачев назвал открытие Олимпиады в Париже позором.