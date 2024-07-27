«Динамо» одолело «Локомотив» в РПЛ

Московское «Динамо» одолело столичный «Локомотив» в матче второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1. Счет в матче открыл Лука Гагнидзе с передачи Бителло на 12-й минуте игры. «Локомотив» сравнял на 39-й минуте, отличился Дмитрий Воробьев, ему ассистировал Сергей Пиняев. Во втором тайме «Динамо» забило дважды — голы на свой счет записали Милан Майсторович (59-я минута) и Муми Нгамалё (85-я минута).

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Мацрела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». «Локомотив», которому выпало проводит матч-открытие нового сезона, обыграл тольяттинский «Акрон» — 3:2.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени. «Железнодорожники» следующий поединок проведут на выезде против грозненского «Ахмата» 4 августа. Начало матча — 20:30 мск.

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