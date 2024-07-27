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Джокович разгромно победил в первом матче на Олимпиаде

Новак Джокович разгромил Мэттью Эбдена на старте Олимпиады в Париже

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Paul Childs/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В первом круге серб одолел представителя Австралии Мэттью Эбдена. Встреча, которая продлилась всего 53 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:1.

За выход в третий круг Джокович сразится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Рафаэль Надаль (Испания).

37-летний спортсмен играет на Олимпиаде только в одиночном разряде.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

14 июля сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона представителю Испании Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Джокович — семикратный чемпион Уимблдона. Всего в финал турнира он выходил десять, первый раз он уступил британцу Энди Маррею в 2013 году, остальные два финала проиграл Алькарасу — в текущем сезоне и 2023 году.

Ранее Джокович сделал заявление о своей карьере.

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