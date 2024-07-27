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Экс-биатлонист Васильев: Бах приветствует всякую мерзость

Экс-биатлонист Васильев заявил, что глава МОК Бах приветствует всякую мерзость

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Xu Chang/Reuters

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал церемонию открытия летних Олимпийских игр, заявив, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует всякую мерзость, передает РИА Новости.

«Эта бесовщина пытается разрушить все самые светлые и лучшие достижения человечества. И этому как раз потворствует Бах и его банда. Вместо того, чтобы запретить всю эту мерзость, они больше это приветствуют», — сказал Васильев.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Илон Маск назвал открытие Олимпиады вопиющим неуважением к христианам.

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