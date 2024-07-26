Каррера считает, что переезд в МЛС может навредить Миранчуку

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что переезд футболиста Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в клуб МЛС «Атланта» может навредить игроку, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не знаю, почему он уходит, но это может немного навредить его карьере. Футбол в Америке стал важным. Но ему все еще не хватает заметности и качества», — сказал Каррера.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Ранее президент «Аталанты» рассказал о ходе переговоров по трансферу Миранчука в «Атланту».