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Назван самый сильный московский клуб в РПЛ

Габулов назвал «Динамо» самым сильным московским клубом в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал московское «Динамо» самым сильным московским клубом в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» можно назвать самым сильным. Но это не столько их заслуга, сколько отсутствие стабильности и хороших результатов у других», — сказал Габулов.

«Динамо» обыграло воронежский «Факел» в первом туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

В следующем матче «Динамо» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 27 июля.

Ранее наставник «Динамо» Марцел Личка пропустил тренировку команды.

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