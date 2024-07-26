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Экс-капитан «Спартака» Джикия уедет в зарубежный чемпионат

Экс-капитан «Спартака» Джикия не будет выступать в РПЛ

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Вадим Шпинев, агент защитника Георгия Джикии и полузащитника Антона Миранчука, заявил, что его клиенты не рассматривают варианты с продолжением карьеры в России, передает РИА Новости.

«Мы не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку о продолжении карьеры с клубами РПЛ», — сказал Шпинев.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист провел в системе клуба 13 лет, впервые сыграл в основном составе в 2013 году. В красно-зеленой футболке 28-летний Миранчук принял участие в 217 матчах, в которых забил 51 гол.

Ранее стало известно, куда может перейти Антон Миранчук.

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