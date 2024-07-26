Вице-президент МОК: важно, чтобы спортсмены из РФ оставались частью олимпийского движения

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц заявила, что важно сохранить Россию в олимпийском движении, передает ТАСС.

«Нам важно быть открытыми для спортсменов, которые являются гражданами России и Белоруссии. Важно, чтобы они не были исключены из-за своей национальности», — сказала Хевертц.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по мск. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее сотрудники отеля, в котором живут члены МОК, объявили забастовку.